Centeno admite queda do valor absoluto da dívida já em 2019

© António Cotrim/Lusa

Por Hugo Neutel 10 Janeiro, 2020 • 11:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mário Centeno admite a queda do valor absoluto da dívida: "vamos esperar pelas estatísticas", afirmou, depois de admitir a possibilidade de "boas notícias" no valor nominal da dívida.

Na proposta de Orçamento do Estado, o Governo estima que "o rácio da divida pública se mantenha numa trajetória descendente. Prevê-se uma redução de 2,7 p.p., atingindo-se um rácio de 116,2% do Produto Interno Bruto (PIB)".

Até setembro, o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto atingiu 120,5%.

O executivo estima um gasto de 7.180 milhões de euros para suportar encargos com juros da dívida pública em 2020.

Os últimos dados revelados pelo Banco de Portugal, relativos a novembro, apontam para um valor total da dívida de 251,1 mil milhões de euros - uma redução em relação ao mês anterior justificada, em parte, pelo pagamento antecipado a credores que tem vindo a ser posto em prática nos últimos anos.

A queda do peso da dívida no Produto Interno Bruto (PIB) não implica necessariamente uma redução do stock (valor total por pagar) porque o crescimento do PIB tem como consequência, por si só, uma diminuição desse rácio.