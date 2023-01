Centeno considera que comissões de bancos não se justificam e espera que juros de depósitos aumentem

© Luís Forra/Lusa

Numa aula com um anfiteatro cheio, Mário Centeno respondeu à pergunta que veio da plateia: "Se aumentam os juros da habitação, porque não sobem também os juros dos depósitos?"

O governador do Banco de Portugal (BdP) respondeu que acredita que isso vai acontecer, bem como as descidas das taxas praticadas pelos bancos. "Devemos esperar a prazo não muito longo, e já está a acontecer alguma coisa, nas taxas de juro dos depósitos", garantiu.

"Espero que as outras formas de remuneração da sua [dos bancos] atividade, como as comissões, sigam caminho distinto porque a função que tinham no passado recente já se alterou", adiantou. Mário Centeno considera que não faz sentido os bancos manterem as comissões quando já não têm de acomodar taxas de juro negativas, "como fizeram no passado".

Embora a inflação no final de 2022 tenha chegado quase aos 10%, Centeno continua otimista e a acreditar que em 2025 ela não vai ultrapassar os 2%. O supervisor da banca admite que não é fácil tomar decisões a médio prazo, mas considera que, com a baixa do preço da energia e de outros bens que originaram a inflação - o que já está a acontecer -, será possível chegar a bom porto e reduzir a taxa da inflação já em 2023.

"Se conseguirmos isso, e só se conseguirmos isso, não digo que podemos cantar vitória, mas podemos ficar mais seguros" das políticas que estão a ser tomadas.

Na Escola Secundária João de Deus, em Faro, onde estudou o seu pai, o governador do BdP considerou que estar ali "era como um regresso a casa" e admitiu aos alunos que, quando tinha a sua idade, não sonhava chegar às funções que ocupa.

Os seus pensamentos iam para o futebol e para as partidas que jogava na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António. Aos muitos jovens presentes no encontro, o algarvio Mário Centeno deixou o conselho de que só com a aposta na educação e no nível de escolaridade dos portugueses será possível Portugal aproveitar todas as oportunidades e chegar ao sucesso.