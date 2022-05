Centeno: preocupação com inflação está no "centro das nossas vidas"

© AFP

A inflação cresce na Europa e no mundo e, por cá, já preocupa o governador do Banco de Portugal. À margem da cerimónia de aniversário dos 111 anos do ISEG, em Lisboa, Mário Centeno diz que mesmo que este é um momento complexo das nossas vidas.

"É evidente que aquilo que cresce agora, na Europa, no mundo é a inflação. Mas já tínhamos outras fontes de preocupação. Esta, no entanto, está no centro das nossas vidas", disse o governador.

Para Mário Centeno, "aquilo que conseguirmos fazer com os ensinamentos que temos, com o conhecimento que acumulámos também de crises anteriores, sobre este processo muito exigente de alteração da estrutura da natureza, da direção da política monetária".