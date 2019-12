Centeno está reunido com deputados socialistas para explicar OE2020

Mário Centeno, ministro das Finanças © Stephanie Lecocq/EPA

Por Lusa 19 Dezembro, 2019 • 12:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro das Finanças, Mário Centeno, está reunido com os deputados do PS, partido do Governo, no parlamento para explicar o Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), disse à Lusa fonte do grupo parlamentar.

Mário Centeno chegou cerca das 11h15 à Assembleia da República, em Lisboa, e seguiu logo para o auditório António Almeida Santos, onde o PS reúne habitualmente o seu grupo parlamentar à quinta-feira.

Fonte da bancada adiantou que o ministro não planeia fazer declarações aos jornalistas após a reunião, o mesmo acontecendo com a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi apresentada ao final do dia de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

No documento prevê-se um excedente orçamental equivalente a 0,2% do PIB, o que, a concretizar-se, será o primeiro saldo orçamental positivo da democracia.

A proposta do Governo prevê ainda uma taxa de crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1%.

Com a entrega da proposta do Governo inicia-se agora a sua análise e debate, estando prevista a votação final global para 6 de fevereiro.

VEJA AQUI TUDO SOBRE O ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020