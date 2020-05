© António Cotrim/Lusa

O atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, acredita que o ministro das Finanças Mário Centeno "tem todas as condições para ser um grande governador do Banco de Portugal". Em entrevista ao Expresso, o governador que está de saída do cargo, adianta que, caso Mário Centeno lhe suceda no cargo terá todos os meios de que precisa para fazer um bom trabalho.

"Acho que tem todas as condições para ser um grande governador do Banco de Portugal. Ainda por cima, vai receber uma máquina que está rejuvenescida, com muito maiores competências, com uma estruturação muito forte", defende Carlos Costa, em entrevista ao Expresso.

Questionado sobre uma eventual incompatibilidade no facto de Mário Centeno poder sair do Governo diretamente para a governação do Banco de Portugal, Carlos Costa remete essa avaliação para os políticos, mas avisa que a independência é uma questão de atitude.

"Nós tivemos um governador que eu prezo muito, que já faleceu, o Doutor Silva Lopes, que foi ministro das Finanças e que não retirou em nada a independência ao Banco de Portugal, pelo contrário. Foi um dos grandes construtores do Banco de Portugal moderno que nós temos. Depende da forma como a pessoa interpreta o mandato que lhe está atribuído, não é uma questão genética, é uma questão de compreensão do mandato e também de atitude", remata.