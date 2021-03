Centros comerciais podem reabrir a partir de 19 de abril

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Lusa/TSF 11 Março, 2021 • 22:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os centros comerciais e as lojas de maior dimensão vão poder reabrir ao público a partir de 19 de abril, segundo prevê o plano de desconfinamento gradual que o primeiro-ministro, António Costa, apresentou.

O plano de desconfinamento aprovado pelo Conselho de Ministros contempla quatro fases de reabertura gradual das atividades, estando a abertura dos centros comerciais prevista para a terceira, que se inicia em 19 de abril.

Nessa data poderão também abrir ao público todas as lojas de maior dimensão independentemente de terem porta para a rua ou de estarem integradas em complexos comerciais.

Antes, em 15 de março, abrem as lojas de rua de bens não essenciais, com as vendas limitadas ao postigo, e em 05 de abril podem passar a receber clientes as lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua.

A concretização do plano vai estar dependente da evolução da pandemia, nomeadamente do número de novos casos por 100 mil habitantes registados nos 14 dias anteriores e no número de contágios.