Cerca de 200 pequenas empresas recorrem ao Revitaliza Porto

Cerca de 200 estabelecimentos ou pequenas empresas recorreram, nos últimos três meses, ao Revitaliza Porto © Estela Silva/Lusa

Cerca de 200 estabelecimentos ou pequenas empresas recorreram, nos últimos três meses, ao Revitaliza Porto, uma iniciativa da autarquia liderada por Rui Moreira que visa, sobretudo, explicar aos pequenos empresários como é que podem encontrar apoios financeiros para enfrentarem a pandemia. Ricardo Valente, vereador do Turismo e do Comércio na Câmara do Porto, considera que o serviço tem cumprido o propósito com que foi lançado.

"Isto é dirigido às PMEs da cidade do Porto, 75% delas estão na área do comércio e do turismo. São pequenas empresas ligadas a esta área, o que significa que temos tido uma procura relevante. As pessoas têm gostado bastante desta linha de apoio que, basicamente, procura ajudar as pessoas a tirarem partido daquilo que são as medidas de apoio, quer do ponto de vista do Governo central quer também do município do Porto", explicou à TSF Ricardo Valente.

Vereador afirma que em muitos casos existe um "enorme défice de informação" 00:00 00:00

A iniciativa da Câmara do Porto procura apontar os empresários na direção de apoios que possam recolher para ajudar a minimizar o impacto da pandemia nos seus negócios. Soluções que, na visão da autarquia portuense, ficam aquém daquilo que o país realmente precisa.

Ricardo Valente admite estar preocupado.

"Preocupa-me que não se olhe, neste momento de travagem súbita e fecho da economia, para um determinado conjunto de setores e não se tenha capacidade de fazer uma ajuda muito mais forte e muito mais assertiva, ou seja, a ajuda foi feita mas, de certo modo e na minha opinião, começamos sempre de uma forma muito tímida", acrescentou o vereador do Turismo e do Comércio na Câmara do Porto.

São apreensões expressas pelo vereador com o pelouro do comércio na Câmara do Porto a propósito do balanço da linha lançada pela autarquia há três meses para ajudar os pequenos empresários do concelho.