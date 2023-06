CGD aprova dividendo de 352 milhões de euros e transferência de edifício-sede

© Rodrigo Antunes/Lusa (arquivo)

A Caixa Geral de Depósitos aprovou em assembleia-geral a proposta de distribuição de dividendos de 352 milhões de euros e a transferência para o Estado do seu edifício-sede como dividendo em espécie, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

A distribuição de dividendos foi deliberada na assembleia-geral do banco publico, realizada esta quinta-feira, segundo refere um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma informação, a AG deliberou a aprovação da proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022 no montante de 672.289.047 euros contemplando "134.457.809 euros para reserva legal", "351.650.695 euros para dividendos" e "86.180.543 euros para incorporação na rubrica 'Outras Reservas e Resultados Transitados' do balanço".

Além disso foi aprovada "a transferência para o acionista da CGD da propriedade do seu Edifício Sede sob a forma de uma distribuição adicional em espécie no valor de 361.002.734 euros".

Este valor, refere a mesma informação, foi determinado pelo resultado da média "de três avaliações independentes", acentuando que a operação "observou todos os procedimentos exigidos em transações entre partes relacionadas e alinhados com as práticas e condições de mercado".

Somados, o valor do pagamento ao Estado do dividendo em numerário e o da distribuição em espécie ascendem a um valor global de 712.653.429 euros.

A informação à CMVM adianta que a distribuição está subordinada à autorização por parte do Banco Central Europeu, enquanto entidade de supervisão da CGD, e à realização de todos os trâmites legais inerentes à transmissão do imóvel.

A Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 843 milhões de euros em 2022, mais 45% do que em 2021.

No primeiro trimestre deste ano registou lucros de 285 milhões de euros, quase o dobro dos 146 milhões de euros dos primeiros três meses de 2022.