CGD aumenta capital social em 680 milhões de euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um aumento de capital social em mais de 680 milhões de euros, através da emissão de mais 136 milhões de ações, foi comunicado ao mercado esta terça-feira.

"A Caixa Geral de Depósitos, S.A. (Caixa) informa que foi hoje, dia 20 de março de 2023 [segunda-feira], efetuado o registo junto da Conservatória do Registo Comercial do aumento do capital social em 681.570.760 euros e a emissão de 136.314.152 novas ações, com valor nominal unitário de cinco euros cada", refere o banco estatal num comunicado remetido hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e datado de segunda-feira.

Segundo a CGD, esta ação ocorreu "por via da incorporação de reservas decorrentes de igual número de direitos de conversão, emitidos a favor do acionista na sequência da adesão da Caixa ao Regime Especial aplicável aos Ativos por Impostos Diferidos, deliberada em 2014".

Com esta operação, o capital social da CGD passa de 3.844.143.735 euros para 4.525.714.495 euros, sendo a sua totalidade detida pelo Estado, acionista único da instituição financeira.

Os lucros da CGD em 2022 ascenderam a 843 milhões de euros, mais 44,5% face a 2021, tendo pagado ao acionista único, o Estado, o "maior dividendo da história" do banco, no valor de 352 milhões de euros.