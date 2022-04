CGD com problemas de acesso ao serviço Caixadirecta

© José Carmo/Global Imagens (arquivo)

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) confirmou esta segunda-feira que há problemas no funcionamento do Caixadirecta, mas que conta que o serviço esteja a funcionar corretamente ao início da tarde.

"Registamos uma instabilidade no funcionamento do Caixadirecta. Estamos a trabalhar para recuperar o serviço. Contamos ter a funcionar o Caixadirecta ao início da tarde", disse fonte oficial do banco público quando questionado pela Lusa sobre dificuldades no acesso ao serviço online do banco.

A CGD não indica o motivo dos problemas no serviço de 'homebanking' Caixadirecta.