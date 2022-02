CGD sobe salário mínimo para 1359 Euros

Arquivo © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A Caixa Geral de Depósitos anunciou esta sexta-feira de manhã a fixação do salário mínimo dos quadros em 1359 euros.

Em comunicado enviado às redações, o banco sublinha que, com este aumento, a remuneração mínima que um trabalhador do banco passa a auferir é substancialmente superior à media nacional. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a remuneração bruta mensal média - que considera os valores dos subsídios de férias e de Natal - por trabalhador em Portugal subiu para 1.361 euros. Se, no caso da CGD, também forem considerados subsídios de férias e de Natal, a retribuição mínima mensal praticada ascende a um valor de 1.525 euros, 12% acima daquela que é a remuneração média no mercado nacional.

Com a subida do salário mínimo destes trabalhadores também o salário médio na CGD sobe para os 2462 euros.

"A Caixa foi o primeiro banco a concluir o processo de revisão da tabela salarial, tendo ficado acordada a revisão para 2021, com efeitos retroativos a 1 de janeiro do ano passado, e 2022. A tabela remuneratória da Caixa, que já é quase 20% superior às dos bancos com que concorre, foram valorizadas em 0,90%, em média, em 2021, e em 0,92%, em média, este ano de 2022", lê-se na nota.

A par com esta valorização, a CGD destaca ainda a aposta na formação dos profissionais, com um investimento de 1,9 milhões de euros em 2022.

Em 2021, a Caixa tinha investido 1,65 milhões de euros em ações de formação.