CGTP avisa que contestação social vai subir se salários não aumentarem

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha © Mário Cruz/Lusa

Por Helena Vieira e Rita Carvalho Pereira 17 Fevereiro, 2020 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Isabel Camarinha, a nova líder da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses -Intersindical Nacional (CGTP), defendeu, esta manhã, que o país tem todas as condições para proceder a aumentos salariais significativos e que estes podem mesmo contribuir para o crescimento da economia.

Em declarações à TSF, Isabel Camarinha afirmou-se defensora das negociações com o Governo, mas lembrou que o diálogo tem de ser consequente, caso contrário, a contestação social irá aumentar.

"Consideramos que o país tem todas as condições, as empresas têm todas as condições, é possível e necessário aumentar significativamente os salários dos trabalhadores", defendeu a secretária-geral da CGTP.

"Temos a reivindicação dos 90 euros de aumento salarial para este ano, porque isso irá contribuir para a melhoria da economia do país, para o progresso social no nosso país, e para criar condições para os trabalhadores terem uma vida digna - o que, com os salários que atualmente se praticam, não acontece", argumentou.

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, alerta que a contestação social pode aumentar 00:00 00:00

Nesta entrevista à TSF, Isabel Camarinha falou ainda sobre uma eventual condecoração pelos 50 anos da CGTP, que considera que seria muito justa - 25 anos após a condecoração concedida pelo então Presidente da República, Mário Soares.

"A CGTP, certamente, é merecedora de uma condecoração", indicou a sindicalista, alegando que "desde a sua constituição, em 1970, [a central sindical] sempre esteve ao lado dos trabalhadores, sempre a defender os seus direitos e interesses".

Isabel Camarinha considera que seria justa uma nova condecoração da CGTP 00:00 00:00

Questionada sobre se o sindicalismo está, nesta altura, a atravessar uma crise, Isabel Camarinha nega essa hipótese e garante que a CGTP continua a crescer enquanto central sindical.

"As 115 mil novas sindicalizações no mandato que terminou mostram bem que não há afastamento relativamente aos sindicatos da CGTP", frisou a dirigente sindical. "Há, pelo contrário, milhares e milhares de trabalhadores que continuam a aderir e a participar naquilo que é a nossa ação e intervenção nos locais de trabalho, na rua e onde seja necessário para defender os seus direitos", reforçou.