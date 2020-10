CGTP reconhece algumas respostas mas considera Orçamento do Estado insuficiente

Isabel Camarinha é a secretária-geral da CGTP © Rodrigo Antunes/Lusa

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, reconheceu esta terça-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 responde a algumas reivindicações da central sindical, mas considerou-a insuficiente para melhorar a situação dos trabalhadores, dos portugueses e do país.

"Reconhecemos que a proposta do Governo prevê algumas medidas que correspondem a propostas e reivindicações da CGTP, mas do ponto vista geral este Orçamento do Estado é globalmente insuficiente", disse à agência Lusa a sindicalista, salvaguardando a necessidade de uma análise aprofundada do documento.

O Governo entregou na segunda-feira à noite no parlamento a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, que foi esta manhã apresentada aos jornalistas pelo ministro das Finanças João Leão.

Isabel Camarinha criticou, nomeadamente, a política fiscal prevista, por não prever o aumento do número de escalões de IRS, nem a taxação do capital.

Reafirmando a necessidade de aumento geral dos salários para melhorar as condições de vida dos portugueses e aumentar a procura interna, a sindicalista considerou que não existe qualquer indicação do Governo nesse sentido.

O ministro das Finanças reafirmou hoje que no próximo ano haverá um aumento "bastante significativo" do salário mínimo nacional (SMN), "em linha com o que foi feito na anterior legislatura", sem indicar um valor concreto.

"Um aumento do SMN nessa linha seria muito insuficiente, porque não garante a subsistência e a dignidade aos cerca de um milhão de trabalhadores que recebem esta remuneração, por isso a CGTP continua a defender que se deve caminhar para os 850 euros a curto prazo", disse a líder da CGTP.

A sindicalista manifestou ainda preocupação pelo facto de os trabalhadores da administração pública continuarem sem aumentos salariais.

"Após quase 11 anos sem aumentos salariais, só os trabalhadores que ganham o salário mais baixo na função pública vão ter uma atualização por força do aumento do SMN, enquanto mais de meio milhão de trabalhadores não terão nada. Não é assim que se valorizam estes trabalhadores", afirmou.

Na conferência de imprensa de apresentação do OE, o ministro João Leão disse que o aumento do SMN terá impacto em cerca de 100 mil trabalhadores da administração pública.

Atualmente os funcionários públicos com a posição remuneratória mais baixa recebem um salário de 645 euros, que será obrigatoriamente atualizado quando o SMN, que é de 635 euros, for aumentado em janeiro de 2021.

A secretária Geral da CGTP considerou ainda insuficiente o investimento público previsto no OE para 2021, nomeadamente na melhoria dos serviços públicos e no desenvolvimento do país.

"Esperamos que, no âmbito da discussão do OE na especialidade, no parlamento, lhe sejam introduzidas as necessárias alterações, defendeu a sindicalista.