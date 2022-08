Chegou a Sines mais um navio com gás russo, o terceiro desde o início da guerra na Ucrânia

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens (arquivo)

Atracou no Porto de Sines, esta terça-feira, pelas 06h00, mais um navio com gás russo. É o terceiro desde o início da guerra na Ucrânia. A informação já tinha sido avançada no sábado pelo jornal Público.

O Yakov Gakkel, com bandeira das Bahamas e registo em Nassau, veio do terminal de Sabetta, no norte da Rússia, de onde é exportado grande parte do gás que não segue por gasoduto para a Europa.

De acordo com a informação publicada no página do Porto de Sines, o Yakov Gakkel é um navio construído em 2019, com 283 metros de comprimento e conta com 37 tripulantes. O site Marine Traffic informa ainda que o navio estava a viajar há nove dias e tem capacidade para transportar 172 mil metros cúbicos de gás natural liquefeito.

Segundo o site vesselfinder.com, o navio está registado como propriedade da empresa DY Tankers Ltd.

Esta é a terceira carga de gás russo que chega a Portugal desde que começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O primeiro navio que atracou no Porto de Sines chegou a 4 de março e o segundo no dia 5 de maio.