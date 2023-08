Chumbada central fotovoltaica da Iberdrola no Algarve

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca 03 Agosto, 2023 • 15:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A comissão de avaliação propôs a emissão de uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) desfavorável ao projeto da Iberdrola Renewables Portugal para uma central fotovoltaica no concelho de Tavira.

O projeto, com uma dimensão de 150 hectares, encontra-se agora na fase de audiência de interessados, ou seja, depois desta decisão, a Iberdrola pode ainda pronunciar-se ou eventualmente reformular o projeto. Mas tal como está, não pode avançar.

A comissão de avaliação considerou que a central fotovoltaica, que pretendia instalar 175 mil painéis solares, iria levar à erosão dos solos, prejudicar a paisagem e a biodiversidade e, nalgumas zonas, arruinar também a recarga do aquífero Peral-Moncarapacho, situado naquela zona do barrocal algarvio.

Ouça a reportagem da TSF. 00:00 00:00

Depois de saber da notícia, Sofia Palmeiro, da Associação Pró-Barrocal Algarvio (PROBAAL), que há dois anos luta contra este projeto, mostra ainda algumas reservas: afirma que só acreditará quando vir publicada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a decisão do "chumbo". No entanto, não esconde a satisfação.

"Estamos muito contentes, para já com algumas reservas, mas não podemos duvidar da força que [tem] um grupo simples e reduzido de cidadãos, que se empenhou para lutar para que a lei se cumpra", constata à TSF.

Embora se pretendesse instalá-la no concelho de Tavira, a central fotovoltaica iria também abranger os concelhos de Olhão, S. Brás de Alportel e Faro.

Quando esteve em consulta pública, o projeto teve mais de 830 participações, mas apenas porque houve um trabalho continuado desta associação ambientalista.

"Ajudámos muitas pessoas que não tinham sequer acesso à internet", esclarece Sofia Palmeiro. "As populações à volta desta zona protegida são bastante mais idosas, não têm conhecimentos de tecnologia", adianta. Foi necessário trazê-las à aldeia e ajudá-las a fazer a participação.

Para alegar o chumbo do projeto, a comissão de avaliação considerou também que as medidas de minimização e compensação apresentadas pela Iberdrola para a central fotovoltaica não eram suficientes.

Desta comissão fazem parte, além da APA, entidades como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve), o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a câmara municipal de Tavira.