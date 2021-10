Chumbar Orçamento é recusar às crianças "compromisso com o seu futuro"

Isabel Rodrigues © LUSA

O PS avisou nesta quarta-feira que chumbar o Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022) é também recusar às crianças e às famílias o "compromisso com o seu futuro" e um documento que "concretiza a esperança" para estas pessoas.

Numa intervenção na tribuna do Parlamento no segundo e último dia do debate na generalidade do OE 2022, a deputada do PS Isabel Rodrigues defendeu que "para as crianças e para as famílias este é um orçamento que concretiza a esperança" e que, aprová-lo, "é dizer às crianças e às famílias que "o compromisso é firme" e que será honrado.

"Rejeitar este orçamento é, a par de tudo aquilo de que já falámos ontem e hoje, recusar também às crianças e às famílias este compromisso com o seu futuro", avisou, num recado às bancadas da esquerda que ameaçam o chumbo do documento já esta tarde.

Para a socialista, é preciso "lançar mão de todos os instrumentos ao alcance para reforçar o combate à pobreza infantil", considerando que "investir na infância é investir, por isso, no futuro do país".

"Saúdo o senhor primeiro-ministro pela absoluta prioridade que o Governo atribuiu a este grande problema. A criação de uma prestação pecuniária de garantia da infância, que complementará o abono de família de modo a garantir, já em 2022, 840 euros por ano por criança e 1200 euros em 2023 é um passo enorme neste combate", elogiou.

Esta medida orçamental, segundo Isabel Rodrigues, "terá um impacto muito positivo na vida das crianças em situação de pobreza".

"Uma medida que não espera que consigamos resolver todos os problemas, superar todos os desafios", disse, virada para as bancadas do PCP, BE e PEV.

Segundo a deputada do PS, "o tempo da criança corre veloz e ela não pode esperar".

