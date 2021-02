Cinco mil empresas pediram ajuda para pagar rendas em menos de uma semana

© António Cotrim/Lusa

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou esta quarta-feira, no Parlamento, que em menos de uma semana, cerca de cinco mil empresas pediram ajuda para pagar a renda.

"O programa abriu no dia 4 de fevereiro, nós temos, neste momento, cinco mil candidaturas e ainda não temos nenhum pagamento feito", notou Siza Vieira.

"O que tínhamos dito quando lançamos o Apoiar para as rendas é que quereríamos ter um primeiro pagamento no primeiro trimestre e um segundo pagamento no segundo trimestre", reforçou o governante.

Pedro Siza Vieira está a falar em audição regimental do Ministério da Economia, na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.