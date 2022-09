Clara Raposo © Bruno Lisita/Global Imagens

Clara Raposo vai ser a nova vice-governadora do Banco de Portugal (BdP), avança o Dinheiro Vivo. Torna-se, assim, a segunda mulher a assumir o cargo, depois de Elisa Ferreira entre setembro de 2017 a novembro de 2019.

A presidente do ISEG tinha sido indicada em abril para um cargo de administração não-executiva no BCP, mas soube-se estar terça-feira que se manifestou indisponível para integrar a equipa de gestão do Millennium.

Numa nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP indicou que Clara Raposo e Teófilo da Fonseca, eleitos na assembleia-geral da instituição bancária, "comunicaram, por motivos de ordem pessoal, indisponibilidade para integrarem o Conselho de Administração".

Percebe-se, agora, que a recusa de Clara Raposo se deveu à entrada para a administração liderada por Mário Centeno, onde será vice-governadora ao lado de Luís Máximo dos Santos.

Segundo as regras do BdP, "o Conselho de Administração do Banco de Portugal é composto pelo governador, que preside, por um ou dois vice-governadores e por três a cinco administradores", sendo que a "designação dos membros do Conselho de Administração deve assegurar a representação mínima de 40% de cada um dos sexos".

Clara Raposo, de 51 anos é atualmente presidente do ISEG, onde é também professora catedrática, e preside o conselho de administração da Greenvolt - Energias Renováveis, cujo mandato terá de ser interrompido para assumir o cargo do BdP.