Clientes ainda "fogem" das lojas e restaurantes chineses

Os negócios abriram a 1 de junho © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Rute Fonseca 08 Junho, 2020 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal diz que "as pessoas ainda estão meio adormecidas" com tudo o que está a acontecer e ainda têm receio de entrar numa loja ou restaurante chineses. Y Ping Chow explica que, desde que os negócios abriram, a 1 de junho, os clientes ainda são poucos e a maioria dos restaurantes ainda não abriu com serviço de mesa.

"A grande maioria dos restaurantes está só a fazer take-away, as lojas já abriram, mas, neste momento, ainda é um teste; o negócio está muito fraco. O take-away é fraco, e nas lojas há pouco movimento. Só as que estão mais afastados dos grandes centros registam algum movimento. As pessoas ainda estão adormecidas."

No início do ano, em fevereiro, a Liga dos Chineses em Portugal realizou uma campanha de promoção da segurança das lojas e restaurantes chineses. No dia 10 de junho, Y Ping Chow vai estar presente na tomada de posse da Câmara do Comércio Portugal/ China para PME´s e já tem marcada uma reunião para pedir apoio para este setor. "Um pedido para incentivar a exportar produtos chineses e tentar atrair investidores para cá."

A comunidade chinesa em Portugal promete fazer todos os esforços para mostrar que é seguro frequentar lojas e restaurantes asiáticos.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19