Cofres do Estado mais cheios desde o início do ano

Janeiro e fevereiro de 2022 foram dias positivos para a execução orçamental. Os dois primeiros meses do ano registaram um saldo positivo do Estado na ordem dos 1161 milhões de Euros.

Com as ajudas à pandemia a abrandar e ainda sem o impacto económico da guerra na Ucrânia o Ministério das Finanças sublinha, em comunicado, que "em resultado do bom momento da economia e do mercado de trabalho, o crescimento da receita ultrapassou o aumento da despesa".

As receitas do Estado aumentaram quase 19%, com destaque para a arrecadação do IVA que aumentou 40,1 % face ao mês de fevereiro do ano passado. A receita de IRS subiu 6,6%.

"As contribuições para a Segurança Social aumentaram 7,9% em resultado da evolução favorável do mercado de trabalho", salienta o gabinete de João Leão.

Já a despesa total com apoios às famílias ascendeu a 599 milhões de Euros e para as empresas foram canalizados 146 milhões de Euros.

Estes são dados revelados pelo gabinete do ministro das finanças em antecipação à Síntese de Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento.