Combustíveis em novos máximos históricos. Gasolina e gasóleo acima de dois euros

Os combustíveis estão esta segunda-feira em novos máximos históricos. Apesar de mais um corte no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), a gasolina deve aumentar 14 cêntimos por litro e o gasóleo 12.

Desta forma, o litro de gasolina está a rondar os 2,30 euros. Já o gasóleo está a ser vendido, novamente, acima dos dois euros.

No domingo, o ministro do Ambiente afirmou que o Governo dispõe de novos instrumentos para verificar se o mercado de combustíveis está a funcionar normalmente e que não hesitará em atuar se for detetada alguma anomalia.

"Neste momento há novos instrumentos que nós vamos ter em prática, que nos permitem também verificar se o mercado está a funcionar de forma normal, como aquilo que é a possibilidade de a entidade reguladora verificar as margens que estão a ser aplicadas. E se existir necessidade de intervir, por recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, ouvida a Autoridade da Concorrência, com medidas para corrigir algum tipo de anomalia associada às margens, o Governo não hesitará em atuar", disse Duarte Cordeiro.

"Se nos forem feitas recomendações, que é assim que está previsto na lei, por parte de entidade reguladora para corrigir alguma anomalia, não hesitaremos em atuar", sublinhou o governante, lembrando que há vários elementos que contribuem para o aumento dos preços de combustíveis, entre os quais os "impactos da crise energética que estamos a viver, fruto da guerra da Ucrânia".