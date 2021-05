Comerciantes do Porto fazem balanço "muito positivo" da final da Champions

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

A Associação dos Comerciantes do Porto não confirma nem desmente que a final da Champions tenha gerado um impacto de cerca de 50 milhões de euros na cidade do Porto, como aponto o presidente da Câmara, Rui Moreira, mas faz um balanço "muito positivo" do evento.

À TSF, o presidente da associação, Joel Azevedo, explica que as contas são bastante positivas, ainda que não as quantifique.

"A ocupação hoteleira foi acima dos 60%, o que é francamente positivo", e os comerciantes das zonas que conviveram "mais de perto com os adeptos" ficaram satisfeitos por sentirem que "o esforço que têm vindo a fazer pode estar no fim".

Joel Azevedo realça a "boa imagem" deixada na Europa e defende que "provavelmente vai ter consequências no futuro", com os turistas a sentirem-se "seguros" ao visitar Portugal. Nesta mesma linha, o representante dos comerciantes defende que a organização desta final também trouxe prestígio ao país e ao Porto.

"Julgo que todos estamos em acordo de que cria uma visibilidade externa muito acima de qualquer evento e qualquer promoção turística que queiramos fazer", assinala Joel Azevedo.

Na análise às ações sobre os turistas e adeptos ingleses com comportamentos de risco, Joel Azevedo defende que se tivessem sido "mais duras", a imagem que se criou com este evento teria saído prejudicada.

O balanço é "muito positivo e estou muito satisfeito", conclui.