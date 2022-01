Comerciantes sem otimismo na retoma com saldos tardios

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

A partir de 11 de janeiro, os comerciantes já podem ter saldos nas lojas físicas, mas a Confederação do Comércio e Serviços não está otimista. O presidente João Vieira Lopes revela à TSF que os balanços de 2021 ficaram abaixo do esperado e o arranque dos saldos já pode chegar tarde.

"É positivo que seja de novo possível fazer saldos e promoções, mas não esperamos que se consiga atingir os níveis que estavam previstos para o final do ano passado. As empresas consideravam que os saldos podiam ajudar a recuperar parte do atraso do primeiro semestre do ano passado e isso não possível e afetou as contas de 2021", explica João Vieira Lopes.

"Neste momento, há alguma expectativa de aumento de vendas, no entanto, à medida que vai passando o tempo, as pessoas começam a ter expectativas do fim do inverno e portanto compram sempre menos do que aquilo que era esperado neste final do ano", acrescenta.

Na opinião de João Vieira Lopes, a continuidade do teletrabalho até dia 14 de janeiro, como foi anunciado pelo primeiro-ministro, não vai ajudar na retoma dos comerciantes. "Apesar de não haver restrições à mobilidade das pessoas, o teletrabalho circunscreve as áreas onde as pessoas se deslocam."

Outro fato negativo é, considera o presidente da Confederação de Comércio e Serviços, a subida generalizada dos preços, sublinhando que os comerciantes registaram "sucessivos aumentos" dos fornecedores.