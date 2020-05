Comércio justo está a atravessar fase difícil. Covid-19 agravou situação

Por Sara de Melo Rocha e Inês André Figueiredo 09 Maio, 2020 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

O comércio justo em Portugal está a atravessar uma fase difícil e a pandemia da Covid-19 agravou ainda mais a desmobilização das pessoas. No dia mundial do comércio justo, Cecília Fonseca, uma das responsáveis pelo centro de intervenção para o desenvolvimento Amilcar Cabral (CIDAC) confirmou que "em termos de lojas associativas o Covid levou à limitação".

Cecília Fonseca recorda que havia muitos voluntários, nomeadamente pessoas com mais idade, que deixaram de poder colaborar e a "dificuldade em manter a loja aberta" aumentou, ainda mais em tempo da Covid-19. Há ainda falta de interesse no setor e a substituição de prioridades.

"Em Portugal o comércio justo é mais recente e com a crise foi decrescendo e não houve um reabilitar, há mesmo uma retração. Por essa questão do acesso, do passar a mensagem, há quem diga que o comércio justo passou de moda, infelizmente. Há outras preocupações das pessoas, o bio, o que diz respeito ao alimentar", explica.

Mas sobre esses temas, alerta, nem tudo é o que parece. "Muitas vezes é difícil, porque que o bio nem sempre é justo do ponto de vista social e económico, houve alguma deriva da industrialização do bio", aponta, explicando que não responde muitas vezes a questões como "quem é que o fez e que condições de vida têm as pessoas que o fizeram". E vai mais longe: "Quanto temos grandes cultivos de abacate no México e nos chegam como bio a Portugal, o que estamos de facto a defender?"

O mesmo acontece com os produtos locais. Cecília Fonseca lembra que não serve de nada consumir produtos nacionais se não estão garantidas as condições de vida para quem produz. "O regional pelo regional ou o local pelo local... não é só isso que nos devemos preocupar. Os produtos podem ser locais mas quem os fez pode ter as mesmas condições de vida humilhantes como outros produtores", refere.

Assim, concluiu, "o que sobra do comércio justo internacional fica cada vez mais acantonado".

