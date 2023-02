Comissão de Acompanhamento do PRR quer aumento do valor das verbas adiantadas às empresas

Pedro Dominguinhos © Rita Chantre/Global Imagens

Depois de o primeiro-ministro ter desafiado as empresas para "pedalarem" com mais energia para que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ajude a melhorar a economia do país, Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, avançou, no Fórum TSF, que vai recomendar o aumento do valor das verbas que são adiantadas às empresas que têm projetos já aprovados.

"Aquando da assinatura dos contratos, há um primeiro adiantamento que pode ir até aos três por cento. Iremos fazer uma recomendação que, atendendo à liquidez que existe, neste momento, em termos de PRR, sugerimos que os beneficiários diretos intermediários possam aumentar a percentagem de adiantamento que é feito aos beneficiários finais. Num investimento concreto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esta percentagem de adiantamento já foi aumentada para 20 por cento, o que permite acelerar mais os pagamentos e dotar de liquidez as entidades que têm que implementar o PRR no terreno", explicou.

Pedro Dominguinhos considerou essencial que se pedale mais depressa para que as verbas do PRR cheguem rapidamente ao terreno.

"Aquilo que precisamos é de lógicas de cooperação e de cocriação para que, naturalmente, consigamos subir com uma velocidade superior a montanha que nós precisamos de ultrapassar. Se tivermos a Serra da Estrela numa Volta a Portugal em bicicleta com uma meta que seja o PRR, se nós conseguirmos pedalar em conjunto, de forma articulada e olhando, sobretudo, para o objetivo fundamental, então, naturalmente, que, se calhar, em vez de termos uma média de 20 quilómetros por hora, podemos passar a ter uma média de 24 ou 25 quilómetros por hora na subida. Isso aumenta não apenas a execução - que é fundamental -, mas, sobretudo, o impacto que o PRR terá", defendeu.

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR adiantou ainda, no Fórum TSF, que na próxima semana vai ser divulgado um relatório sobre o acompanhamento do PRR.

A Comissão Europeia desembolsou esta quarta-feira a Portugal a segunda tranche de 1,8 mil milhões de euros do PRR.

Segundo o executivo comunitário, "o pagamento de hoje de 1,8 mil milhões de euros foi possível graças ao cumprimento por Portugal dos vinte marcos e objetivos relacionados com a segunda tranche".

O desembolso inclui 1,7 mil milhões de euros em subvenções e 109 milhões de euros em empréstimos, líquidos de pré-financiamento.