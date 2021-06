Comissões de utentes das antigas SCUT satisfeitas com redução do preço das portagens

Os utilizadores da A28 acolhem com bons olhos esta notícia © Nuno Brites

Por Sónia Santos Silva 18 Junho, 2021 • 10:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A proposta tinha sido feita pelo PSD e aprovada no Parlamento na discussão do Orçamento do Estado.

Faltava a decisão do Governo que de início contestou, mas agora aprovou mesmo a mudança em Conselho de Ministros.

Em causa está uma descida das portagens na A22 no Algarve, A23, A24, A25, A28, Costa da Prata e nas Concessões do Grande Porto A41 e A42. Para as viaturas a gasóleo a redução de preços é de 50%. Para os carros elétricos o desconto chega aos 75%.

Ouça as declarações de Rui Ferreira. 00:00 00:00

Os utilizadores da A28 acolhem com bons olhos esta notícia, mas não desistem de acabar de vez com as portagens nesta antiga SCUT, que liga o Porto a Viana do Castelo. Rui Ferreira, porta-voz da Comissão de Utentes, reconhece ainda assim que a notícia da entrada em vigor dos descontos, a partir de 1 de julho, que dá vontade de sorrir.

João Vasconcelos defende que é preciso eliminar de vez as portagens. 00:00 00:00

Mais a Sul, no Algarve, a notícias da redução do preço das portagens foi também bem recebida. João Vasconcelos, em nome dos utentes desta via que faz a ligação entre Lagos - Castro Marim diz, no enanto, que sabe a pouco, defendendo que é preciso eliminar de vez as portagens.

Zulmiro Almeida espera o fim das portagens. 00:00 00:00

Zulmiro Almeida, da Comissão de Utentes da A25, entre Aveiro e Vilar Formoso, diz esperar o fim definitivo das portagens, mas reconhece que já é um bom primeiro passo.