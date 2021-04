Como é que Portugal vai usar a 'bazuca'? Pode consultar tudo no Portal da Transparência a partir de hoje

© Ina Fassbender/AFP

Por Rui Silva com Carolina Rico 28 Abril, 2021 • 08:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo lança esta quarta-feira o Portal da Transparência, para que os portugueses saibam onde é gasto o dinheiro do Estado, incluindo os fundos europeus da chamada 'bazuca', previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Apesar das críticas da oposição, a medida foi em novembro aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 e é agora apresentada pela ministra da Modernização do Estado, Alexandra Leitão.

"O Portal da Transparência, como o nome indica, visa fornecer um conjunto de informação simples e acessível aos cidadãos, relativa à administração pública (...) A primeira fase que hoje é lançada é sobre fundos comunitários e visa permitir aos cidadãos aceder ao desenvolvimento, execução a implementação destes fundos."

Depois, numa segunda fase, serão apresentados "dados orçamentais e financeiros e numa terceira fase outros dados relativos à administração pública, como a contratação pública e dados sobre atendimento."

Em declarações à TSF, Alexandra Leitão explica que as diferentes fases vão sendo desenvolvidas até o final de 2022.

A ministra assegura que o Portal da Transparência vai ter informação detalhada sobre o dinheiro que o país gasta, incluindo"dados sobre a distribuição [dos fundos] por áreas e por autarquias", e o grau de execução do PRR, qundo já houver execução.

Tudo compilado "num formato amigável e fácil apreensão" no site www.transparencia.gov.pt, disponível a partir das 15h desta quarta-feira.