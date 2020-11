Compras às 06h30? "Parece-me extravagante. Falta perceber se vamos ter promoções de 50% em cartão"

Os supermercados da Jerónimo Martins vão ter horário alargado ao fim de semana © Global Imagens

Por TSF 12 Novembro, 2020 • 00:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Área Metropolitana do Porto pede ao Governo que clarifique rapidamente os horários de abertura das superfícies comerciais nos próximos dois fins de semana. Eduardo Vítor Rodrigues justifica o pedido com o anúncio da Jerónimo Martins de que os seus supermercados vão abrir, nesses dois fins de semana, a partir das 6h30. O autarca de Gaia considera que o grupo tomou uma decisão sem pedir qualquer autorização e ao arrepio das regras não entendendo sequer a necessidade de abrir tão cedo.

"Se, por um lado, eu percebo que a antecipação de uma ou duas horas, possa não ser uma coisa completamente absurda, na perspetiva de ganhar a manhã toda, não consigo perceber esta das 6h30 quando não houve nenhum pedido e passa por uma comunicação do Pingo Doce", diz Eduardo Vítor Rodrigues à TSF, pedindo respostas ao executivo.

Eduardo Vítor Rodrigues pede clarificação das regras ao Governo para abertura do comércio ao fim de semana. 00:00 00:00

"Ou o Governo toma uma decisão que seja válida para todos ou então cada município vai começar a tomar decisões, outros não tomarão decisões e vigorará a decisão da empresa. A mim parece-me extravagante, só me falta perceber se vamos ter promoções de 50% em cartão às 6h30. Aí então estamos perante uma jogada de marketing extraordinária, mas que acho que é inaceitável neste momento", disse.

Eduardo Vítor Rodrigues diz que a Câmara de Vila Nova de Gaia recebeu pedidos de outras empresas para poderem abrir portas mais cedo, mas ainda assim, e apesar de serem pedidos mais razoáveis, todos estão ainda a ser analisados, levando em conta o que será o parecer da Protecção Civil distrital.

"De todas as que recebi, oscilaram entre as 8h00 e as 9h00 e reconheço que, neste momento, o assunto está em apreciação jurídica porque eu entendo que apesar de ser uma prerrogativa que o município tem, ao mesmo tempo deve ser coordenado com a Proteção Civil distrital para perceber se havia margem para uma adequação, sob pena de termos dois municípios vizinhos em estado de emergência, em que um abre às 6h00 e outro às 9h00. Para mim, não faz sentido nenhum, faz sentido é a articulação e coerência, a meu ver numa primeira fase a nacional, noutra fase a nível regional ou distrital", defende Eduardo Vítor Rodrigues.

Eduardo Vítor Rodrigues defende uma decisão nacional "coerente" e em "articulação". 00:00 00:00

Nos próximos dois fins de semana os estabelecimentos de venda de produtos alimentares abrem às dez da manhã e poderão funcionar até à noite como habitualmente. As deslocações a estes espaços são uma das exceções na proibição de circulação nas tardes e noites dos próximos dois fins-de-semana.