Compras de centenas de ventiladores não foram publicitadas no portal do Estado

Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas (TC) encontrou nove contratos no valor de 26 milhões de euros para comprar material para os cuidados intensivos que não estavam publicitados no portal oficial do Estado.

A constatação (e alerta) está num relatório de acompanhamento do regime excecional que permitiu avançar com milhões em compras sem vários dos habituais mecanismos de controlo que se aplicam às compras públicas, mas que exige a publicitação de todos os negócios neste portal.

O TC explica que "a análise de toda a informação permitiu verificar que existiam insuficiências na publicitação e na comunicação dos contratos", quer os publicitados no referido portal oficial do Estado, o BASE, quer nos comunicados ao próprio TC.

O exemplo avançado envolve a central de compras do Ministério da Saúde (os SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde).

O TC recebeu informações sobre 17 adjudicações dos SPMS na área dos cuidados intensivos (sobretudo ventiladores), no valor de 40 milhões de euros, mas mais de metade, nove, no valor de 26 milhões, não tinham sido publicitadas no Portal BASE, contrariando as regras inscritas no decreto-lei do Governo que define o regime excepcional de compras públicas para responder, numa situação de emergência, à Covid-19.

Pelas contas da TSF à informação divulgada pelo TC está em causa a publicitação dos contratados referentes a 608 ventiladores comprados, quase sempre, a empresas chinesas.



Publicitação obrigatória



O referido decreto-lei é claro a dizer que "as adjudicações feitas ao abrigo do presente regime excecional são comunicadas pelas entidades adjudicantes aos membros do Governo" e "publicitadas no portal dos contratos públicos, garantindo o cumprimento dos princípios da publicidade e transparência da contratação".

Os juízes admitem que "esta desconformidade poderá, eventualmente, ser justificada com atrasos no envio dos dados para o Portal BASE ou para o Tribunal e com a data de termo de extração dos dados do portal BASE, 31 de maio".

Os contratos em falta no portal tinham todos sido adjudicados entre março e o início de abril, sendo ratificados a 8 de maio.



Informação incompleta



Por outro lado, o relatório sublinha que "se constatou que nem todos os campos disponíveis no formulário de comunicação do Portal BASE estavam completos ou apropriadamente preenchidos" pelas entidades públicas que fizeram compras para combater a Covid-19, "designadamente quanto ao tipo contratual, procedimento e local de execução do contrato".

Razões que levam os juízes a dizerem que as entidades que adjudicarem contratos ao abrigo do regime excecional devem mesmo promover a sua publicitação no portal dos contratos públicos, tal como está definido na lei, preenchido "com maior rigor" as informações exigida.



Os mesmos produtos, preços muito diferentes



Ao todo, para além dos casos não publicitados no portal, neste relatório o TC encontrou no Base um total de 5.673 contratos assinados por entidades públicas entre 21 de março e 31 de maio no âmbito da resposta à pandemia no valor global de 375 milhões de euros.

"O Ministério da Saúde foi responsável por quase metade dos contratos e pela quase totalidade do montante contratado" - 82%, ou seja, 307 milhões de euros.

Finalmente, foram encontradas grandes diferenças nos preços de alguns produtos "para produtos similares".

O TC dá exemplos: "o preço unitário de aquisição das "máscaras cirúrgicas" variou entre 0,49 e 2,5 euros e o das viseiras entre 2,5 e 7,5 euros", factos que poderão ser avaliados, mais tarde, numa nova auditoria.