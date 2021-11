Concertação social discute esta sexta-feira salário mínimo e compensação para empresas

"O Governo tem disponibilidade para ajudar as empresas a absorver uma parte dos encargos" © LUSA

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se esta sexta-feira para discutir medidas para apoiar as empresas a absorver o aumento de 40 euros do salário mínimo nacional, no próximo ano, para os 705 euros.

Na reunião anterior da Concertação Social, no dia 16, o Governo apresentou uma proposta para aumentar o salário mínimo nacional dos atuais 665 euros para 705 euros em 2022 e manifestou-se disponível para avançar com medidas para ajudar as empresas a suportarem o acréscimo.

"O Governo tem disponibilidade, como teve no ano passado, para ajudar as empresas a absorver uma parte dos encargos" que resultam do aumento do salário mínimo nacional para 705 euros em 2022, afirmou o ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, no final da reunião da Concertação Social.

O ministro indicou que esta medida seria discutida na reunião desta sexta-feira com os parceiros sociais, nomeadamente sobre se a mesma irá abranger a generalidade das empresas ou apenas alguns segmentos específicos.

Este ano, para compensar as empresas do aumento de 30 euros do salário mínimo, para 665 euros, o Governo avançou com uma solução que passou por devolver aos empregadores uma parte da Taxa Social Única (TSU).

Além da questão do salário mínimo nacional, a ordem de trabalhos da Concertação Social prevê a apresentação do Acordo de Parceria PT2030 e outros assuntos.