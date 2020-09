Concorrência não se opõe ao controlo exclusivo do Freeport por fundo holandês

© Ricardo Ramos / Global Imagens

A Autoridade da Concorrência não se opôs à compra da totalidade do Freeport, em Alcochete, e do Porto Fashion Outlet, em Vila do Conde, pelo fundo holândes APG, revela um aviso publicado.

A aquisição do controlo exclusivo sobre a VIA, dona do Freeport Fashion Outlet e do Vila do Conde Fashion Outlet, controlada pela APG e pela Hammerson, foi feita pelo fundo mutualista para investimento imobiliário Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool.

A holandesa APG, gestora de ativos do fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação da Holanda, notificou a AdC, no início deste mês, do controlo exclusivo sobre a VIA, através da compra da participação da imobiliária britânica Hammerson.

A VIA é proprietária de 11 outlets em território europeu, dos quais estes dois em Portugal.

O consórcio comprador - que chegou a acordo em abril para a compra da concessionária de autoestradas Brisa - foi constituído por três investidores, entre os quais a gestora de ativos holandesa APG, gestora de ativos do fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação da Holanda.