Concurso para compra de 22 comboios impugnada

O concurso para aquisição de 22 novos comboios para a CP foi impugnado e a providência cautelar pode provocar um "atraso relevante" no processo.

O anúncio foi feito pelo ministro das Infraestruturas e Habitação no parlamento. Pedro Nuno Santos afirmou que a impugnação espera uma decisão do tribunal sobre a providência cautelar movida por um concorrente no concurso.

O concurso foi decidido em outubro, momento em que o conselho de ministros decidiu atribuir 168 milhões de euros à operação.

Já no final de dezembro o jornal expresso avançou que o grupo espanhol CAF tinha avançado para a impugnação do concurso para o fornecimento de 22 comboios regionais à CP. Os outros dois são a também espanhola Talgo e a suíça Stadler, que venceu o concurso.

Atrasos? "Diga-me um!"

Na audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, o governante negou atrasos nos projetos de investimento na ferrovia.

A acusação tinha sido lançada pelo social-democrata Carlos Silva, que afirmou que o programa Ferrovia 2020 "está com um atraso brutal". O deputado do PSD disse que "estamos no final do programa e estão apenas concretizadas 5% das obras previstas, e cerca de 50% estão a lançar concursos para projetos, não para obras".

O ministro rejeitou acusação que qualificou de "mentira" e argumentou que "não há um projeto para concurso, não há um único". Pedro Nuno Santos recordou um momento televisão: "como dizia um locutor num programa de televisão, digam-me um".

Aeroporto: "Não temos o direito de adiar o desenvolvimento"

O ministro sublinhou a importância da construção do aeroporto do Montijo: "não temos o direito de continuar a adiar o desenvolvimento do país", afirmou, explicando que "todos os investimentos em infraestruturas têm impacto ambiental, que não haja ilusão sobre isso. O que temos de garantir é um equilíbrio que preserve o ambiente e a qualidade de vida mas permita ao pais continuar a progredir e desenvolver-se", explicou.

Pedro Nuno Santos entende que "o país perde e derrota-se a si próprio de cada vez que, havendo vontade de avançar com uma infraestrutura desta importância, de a boicotar" e argumenta que "para um país periférico como Portugal, o novo aeroporto de Lisboa é crítico para que o nosso povo possa viver melhor". O ministro destaca que "estamos a perder centenas de milhões de euros todos os dias porque o aeroporto não pode receber a quantidade de voos que procuram o nosso país, e isso é menos rendimento, são menos receitas."

Porta 65 com mais 2 milhões de euros

No plano da habitação, o ministro anunciou um reforço de 2 milhões de euros da dotação do Porta 65, o plano de apoio ao arrendamento jovem que "foi alvo de um decréscimo em 2016 e 2017, e estamos a recuperar. Temos 20 milhões de euros para o Porta 65. São mais 2 milhões de euros".

Pedro Nuno Santos admite que "obviamente todos quereríamos mais", mas sublinha que "é mais do que no ano anterior".