Confederação de Comércio pede rapidez no acesso a linhas de crédito

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços, João Vieira Lopes

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) reafirmou esta segunda-feira que o Governo deve acelerar o acesso às linhas de crédito anunciadas para empresas em crise devido à covid-19, avisando que em abril não haverá dinheiro para salários.



Esta foi uma das preocupações levadas pelo presidente da CCP, João Vieira Lopes, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito das audiências do chefe de Estado aos parceiros sociais, a decorrer em Belém.

"Reafirmámos a necessidade de as linhas de financiamento virem rapidamente, de forma a terem eficácia em abril porque em abril já não há dinheiro para salários", disse à Lusa o presidente da CCP.

Para João Vieira Lopes, tanto o 'lay-off' (redução do período de trabalho ou suspensão de contratos) simplificado como as linhas de crédito são "fundamentais" para dar margem às empresas e evitar "um grande número de salários em atraso".

O líder da CCP disse ainda que manifestou ao Presidente da República a preocupação com o facto de os gerentes das empresas não poderem estar abrangidos pelo 'lay-off' simplificado.

"Há pelo menos algumas dezenas de milhares de empresários que têm a própria empresa, ou que têm um empregado ou dois e que não podem ir para o 'lay-off' e consideramos que essa situação tem de ser revista", defendeu Vieira Lopes.

O responsável referiu ainda que tem de se olhar para os cerca de 150 mil trabalhadores temporários existentes no país cujos contratos estão a ser cancelados, ficando "metade dessas pessoas expostas ao desemprego".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.