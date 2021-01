Confederação do Comércio acredita que 10 a 20% das empresas não aguenta confinamento

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal © Orlando Almeida/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal acredita que entre 10 a 20% das empresas em Portugal não vai aguentar um novo confinamento. João Vieira Lopes compreende que sejam tomadas medidas apertadas tendo em conta o cenário atual, mas sublinha que o setor do comércio vai passar um mau bocado e prevê que algumas empresas fechem portas.

"Nós, nos finais do ano passado, prevíamos que se houvesse um sistema de apoios adequado, provavelmente uma em cada cinco encerrariam e os nossos associados da restauração até previam números muito mais negativos, 30 ou 40% de encerramentos. Tendo em conta as restrições do Natal, não foi permitido recuperar aquilo que era desejável", explicou à TSF João Vieira Lopes.

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços pede rapidez nos apoios para esta nova fase, lembrando que o comércio ainda está bastante debilitado.

"As empresas hoje estão bastante mais fragilizadas do que na passada primavera. Por isso, a primeira coisa que queremos é que tudo aquilo que foi apresentado em dezembro, seja na área da capitalização, apoios a fundo perdido ou na área das rendas comerciais, seja posto em prática imediatamente de modo a que o dinheiro chegue rapidamente às empresas e elas possam satisfazer os seus compromissos", acrescentou o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.