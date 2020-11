Confederação do Comércio e Serviços quer negociar com o Governo e evitar mais desemprego

© Pixabay

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços avisa que é preciso evitar mais desemprego e, por isso, diz que vai procurar negociar com o Governo os setores mais afetados pelas novas medidas anunciadas este fim de semana.

Em entrevista à TSF, João Vieira Lopes admite a possibilidade de uma intensificação do comércio eletrónico "na linha do que já sucedeu na primeira fase da pandemia", mas sublinha que esse crescimento é insuficiente para fazer face ao problema.

João Vieira Lopes acredita que "a retoma ainda vai ser mais lenta ou, em alguns casos, haverá mesmo queda".

Por isso, a confederação quer entrar em diálogo com o Governo. "O que nós nos propomos a negociar com o Governo é como é que vamos conseguir evitar o encerramento de muitas empresas com as consequências conhecidas em termos de emprego. Vai ter de se investir mais, como os países europeus fizeram, no suporto ao tecido empresarial."

