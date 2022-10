Confederação do Comércio não quis ficar na fotografia do acordo com o Governo

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal © Gerardo Santos / Global Imagens

O Acordo de Médio Prazo sobre Melhoria dos Rendimentos e Competitividade foi assinado no domingo, numa cerimónia em que a ausência de João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) foi um dos fatos mais notados.

Em comunicado, a confederação não escondia o mau estar com o governo. "A CCP assinou o acordo mas, em manifestação do seu desagrado pela condução do processo, não considera dever estar presente em cerimónias públicas. As negociações arrastaram-se durante meses, tendo apenas em cima da mesa propostas vagas e inegociáveis, culminando nos últimos dias numa negociação apressada, não compaginável com decisões serenas e bem fundamentadas".

À TSF, João Vieira Lopes confirmou que a meta alcançada foi positiva, mas o caminho para lá chegar foi negativo, por isso mereceu este ato de contestação, a não presença no Palácio Foz, em Lisboa.

Ouça as declarações de João Vieira Lopes à TSF 00:00 00:00

"Tivemos várias reuniões desde junho, mas na prática só dois ou três dias antes da apresentação do orçamento de Estado para 2023 é que o governo nos apresentou propostas concretas. Nós acabamos por assinar o acordo porque tinha coisas positivas, mas discordamos da metodologia e avisamos que a CCP não estaria presente na cerimónia pública, como manifestação de desagrado pela metodologia, que esperamos que não seja seguida em próximos acordos".

Questionado se a metodologia do governo pode ser entendida como uma forma de pressão por parte do Governo, João Vieira Lopes essa leitura, mas não é a única possível.

"Pode ser pressão ou incapacidade. Seja qual for, nenhuma é positiva".

A CCP reconhece que o acordo inclui medidas positivas, das quais João Vieira Lopes destaca a inclusão da agenda para a competitividade do comércio e serviços.