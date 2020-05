Conferência Economia Loures 2020: inovação e investimento na pós-pandemia

Por TSF 14 Maio, 2020 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

A pandemia da Covid-19 obrigou o mundo a mudar e a economia não foi exceção. As empresas foram obrigadas a adaptarem-se, algumas a reinventarem-se. Mas como será feita a recuperação da economia pós-pandemia?

A pergunta está lançada e as respostas serão respondidas e debatidas no dia 27 de maio, entre as 9h15 e as 13h00, na conferência Economia 2020. Uma iniciativa 100% digital que reúne decisores políticos e empresários de micro, pequenas e médias empresas para debater o que vai mudar no setor.

Entre os convidados vão estar Bernardino Soares, presidente da Câmara Municipal de Loures, Rodolfo Cardoso, vogal da direção da Associação Empresarial de Comércio e Serviços de Loures e Odivelas, Ricardo Paes Mamede, professor auxiliar e subdiretor do departamento de Economia Política do ISCTE-IUL, e Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Uma conferência da TSF, em parceria com a Câmara Municipal de Loures, a que pode assistir em direto aqui no site da rádio.