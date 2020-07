Mário Centeno nomeado governador do Banco de Portugal

© AFP

Por TSF 16 Julho, 2020 • 15:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Ministros nomeou, esta quinta-feira, Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal.

Centeno fica à frente do Banco de Portugal "já a partir da próxima segunda-feira", adiantou a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva no briefing aos jornalistas após a reunião do Conselho de Minitstros.

Mário Centeno sucede a Carlos Costa, cujo mandato terminou em 08 de julho, depois de 10 anos no cargo.

A Comissão de Orçamento e Finanças já tinha aprovado esta quarta-feira o relatório descritivo da audição do ex-ministro das Finanças para o cargo.

Na aprovação do documento, o PS votou a favor e o PSD, Iniciativa Liberal e PAN votaram contra. O PCP e o PSD abstiveram-se.

O atual ministro das Finanças, João Leão, sublinhou esta quarta-feira que os portugueses devem "ficar contentes por [Mário Centeno] ter aceitado ficar em Portugal", referindo-se ao seu antecessor como alguém "que granjeou um prestígio sem paralelo".