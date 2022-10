Consumo e atualização das taxas do imposto sobre as bebidas faz receita subir

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 faz uma atualização de 4% das taxas de várias das bebidas sujeitas ao IABA © Amin Chaar / Global Imagens

O crescimento do consumo e uma atualização das taxas, de 4%, deverão resultar numa subida da receita do Imposto sobre o Álcool, Bebidas Alcoólicas e Bebidas Adicionadas de Açúcar (IABA) de 14 milhões de euros em 2023.

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que o Governo entregou esta segunda-feira na Assembleia da República faz uma atualização de 4% das taxas de várias das bebidas sujeitas ao IABA.

No relatório que acompanha a proposta orçamental, o Governo estima que o IABA, ao contrário de outros Impostos Especiais Sobre o Consumo, nomeadamente o ISP, deverá registar em 2023 um acréscimo de receita de 14 milhões de euros, sendo esta subida resultante da "combinação entre o crescimento do consumo privado e da procura interna no próximo ano e a atualização das taxas de imposto propostas".

O OE2023 vai ser debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.