Consumo no comércio local "está a aumentar bastante significativamente"

O comércio local está a atravessar um período de procura excecional durante a pandemia de Covid-19, revelou esta quarta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Num briefing depois da reunião do Grupo de Acompanhamento e Avaliação das condições de Abastecimento e do Retalho e questionado sobre as cadeias de consumo e abastecimento, Siza Vieira destaca o consumo no comércio local, que "está a aumentar bastante significativamente".

"As pessoas estão a procurar estas lojas, que não só mantêm as portas aberta, como servem a comunidade local", realça.

"Tem sido muito importante para este setor", explica Siza Vieira, que saúda também as entregas ao domicílio promovidas por algumas destas lojas, que não só aumentam "o serviço à comunidade", como também fazem crescer "o volume de negócios".

E se não devem faltar produtos essenciais, Pedro Siza Vieira quis repetir o apelo que já tinha feito ao consumo de produtos nacionais.

"Precisam de ser apoiados", seja nas carnes, produtos lácteos, fruta ou produtos hortícolas. "Temos produtos excelentes", garantiu.

Este período de procura pelo comércio local surgiu depois de "um crescimento grande" do consumo nas grandes superfícies na primeira semana do estado de emergência e que entretanto está "relativamente estabilizado".

Linhas de crédito disponíveis

Nesta mesma reunião, o ministro da Economia revelou também que, já a partir desta quarta-feira, estarão disponíveis nos bancos todas linhas de crédito às empresas criadas pelo Governo.

"A indicação que temos é a de que hoje chegarão aos bancos as novas condições que permitem abrir as linhas de crédito à totalidade dos setores económicos em Portugal", garantiu.

Regresso da Autoeuropa depende das "condições de mercado"

A Autoeuropa revelou esta quarta-feira que vai promover um regresso gradual ao trabalho a partir de 20 de abril e recorrer ao lay-off para os trabalhadores que não regressem ao trabalho nessa data, mas garante a totalidade das remunerações.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, confirmou esta quarta-feira que a Autoeuropa pode voltar à laboração a 20 de abril e que essa foi a data comunicada pela empresa, sublinhando que o funcionamento das empresas industriais "está dependente da procura ou do acesso a fornecimentos críticos".

Estas são as "condições de mercado para funcionar" e, por isso, se as tiver, a Autoeuropa poderá "iniciar a sua laboração", reconheceu o ministro, que reiterou que as empresas industriais não estão impedidas de trabalhar pelo estado de emergência.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.