PGR confirma arresto das contas de Isabel dos Santos em Portugal

A empresária angolana Isabel dos Santos está a ser investigada © DR

A Procuradoria-Geral da República confirma que as contas de Isabel dos Santos em Portugal foram arrestadas. A notícia tinha sido avançada pelo Expresso e pelo jornal Económico. A PGR adianta que o arresto das contas da empresária angolana foi feito no âmbito do pedido de cooperação solicitado pelas autoridades angolanas, depois de ter sido divulgado a investigação do Luanda Leaks.

"Confirma-se que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias, no âmbito de pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas", lê-se numa resposta da PGR enviada à TSF.

De acordo com o Expresso , uma das contas congeladas de Isabel dos Santos em Portugal é a do Millenium BCP. Já o Económico adianta que, além das contas em nome da empresária angolana, foram também bloqueadas as contas do marido, Sindika Dokolo e da sócia Paula Oliveira, ex-administradora não executiva da NOS. O jornal adianta ainda que, só no EuroBic, onde a filha do ex-Presidente angolano era acionista, foram bloqueadas 10 contas.

A TSF contactou a assessoria de imprensa de Isabel dos Santos, que não quis fazer quaisquer comentários.

Em Angola, a empresária é suspeita do desvio de milhões de euros dos cofres públicos angolanos e, em dezembro, viu as contas e participações em empresas serem arrestadas pelas autoridades de Luanda.

Em janeiro, o procurador-geral angolano esteve em Portugal para solicitar cooperação em vários processos à procuradora-geral portuguesa, Lucília Gago.

Após a divulgação dos esquemas de fraude na investigação jornalística Luanda Leaks, a Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou que a empresária angolana tinha sido constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol, da qual for presidente do conselho de administração.