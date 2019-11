Grupo alemão abre nova empresa em Portugal. Centro vai empregar 300 trabalhadores

Unidade do Porto vai focar-se em serviços relacionados com veículos elétricos, condução autónoma e cibersegurança © Fabian Bimmer/Reuters

Por Rita Carvalho Pereira 13 Novembro, 2019 • 11:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo alemão Continental escolheu Portugal para abrir uma nova empresa de engenharia, que poderá empregar cerca de 300 profissionais. A fabricante de pneus e peças de automóveis adianta que o novo centro de desenvolvimento de tecnologias vai ficar localizado na cidade do Porto.

Pub Pub

Num comunicado publicado na sua página oficial na Internet, o Grupo Continental explica que o novo centro da Continental Engineering Services (CES) terá como função desenvolver e fornecer produtos, serviços de integração e de consultaria, em especial "nas áreas de veículos elétricos, condução autónoma e cibersegurança".

Pub Pub

"Após quase seis anos de troca de informações, estudos, análises e negociações, é com enorme satisfação que vemos a instalação desta nova empresa em Portugal. Trata-se de mais um passo significativo do que tem sido a nossa estratégia dos últimos anos: trazer para Portugal outras áreas de negócio do Grupo Continental, tal como esta", diz Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor, na nota divulgada.

"Com esta empresa abrimos uma porta aos jovens licenciados em Portugal, pois todos os colaboradores da CES são altamente qualificados", refere.

Também Jochen Diehm, diretor da Continental Engineering Services, expressou entusiasmo com a abertura da nova unidade em Portugal: "Estamos orgulhosos por expandir as nossas atividades para a cidade do Porto e construir uma equipa de excelência. Acreditamos na qualidade dos engenheiros portugueses e estamos confiantes que esta nova localização será o pilar do nosso sucesso, no futuro."

A Continental Engineering Services (CES) - subsidiária do Grupo Continental - foi fundada em 2006 para fornecer serviços de engenharia às indústrias. Atualmente, conta com 20 localizações em todo mundo e emprega mais de 1800 colaboradores.

Neste momento, a empresa está localizada nas instalações da Continental Mabor - Indústria de Pneus, S.A. em Lousado, e deverá mudar-se para a sua nova localização, perto da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), até ao final do ano.

A cerimónia de inauguração das instalações da empresa no Porto está prevista para o início do ano de 2020.

Notícia atualizada às 11h40