"Contra a precarização do trabalho." Estivadores de Lisboa em greve até ao final do mês

Todas as empresas de estiva de Lisboa entram em paralisação total este mês

Entrou numa fase mais dura a luta dos estivadores do porto de Lisboa. A partir desta segunda-feira passa a greve total. O presidente do Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL), António Mariano, explica que até ao momento havia empresas a fazer greve parcial e outras total, mas a partir de agora todas as empresas de estiva de Lisboa entram em paralisação total até ao final do mês.

A greve começou a 19 de fevereiro e apesar de não ter dados concretos, António Mariano sabe que tem afetado o normal funcionamento das operações portuárias.

Ouvido pela TSF, o presidente do SEAL acusa todas as empresas a operar no porto de Lisboa de promoverem despedimentos coletivos, através do recurso à criação de empresas fictícias, e pede ajuda ao Governo para mediar as negociações.

Em 20 de fevereiro, a A-ETPL, empresa de cedência de mão-de-obra às sete empresas de estiva do Porto de Lisboa, informou que ia pedir a insolvência devido à situação financeira em que se encontrava.

"A A-ETPL, reunida em assembleia-geral, decidiu pedir a insolvência da associação, face à situação financeira em que esta se encontra, e face à impossibilidade de encontrar soluções para a sua viabilização com o sindicato representante dos trabalhadores", referia em comunicado enviado à Lusa.

Os estivadores do Porto de Lisboa, que este ano só receberam ainda uma prestação de 390 euros dos salários que lhes são devidos pela A-ETPL, iniciam um greve total que se prolonga até 30 de março, decisão que foi tomada em plenário de trabalhadores depois de ser conhecida a intenção das empresas de estiva de Lisboa de pedirem a insolvência da A-ETPL.

No passado dia 25 de fevereiro, a organização mundial de estivadores (IDC-International Dockworkers Council) exigiu uma intervenção do Governo português "para repor a legalidade dos acordos em vigor e forçar os patrões portuários a pagarem os salários em atraso aos estivadores de Lisboa".



O IDC, que representa cerca de 140.000 estivadores em centenas de portos de todo o mundo, garantiu ainda que os estivadores do Porto de Lisboa não vão caminhar sozinhos nesta luta e deixou claro que iria tomar medidas contra o diz ser a postura antissindical do grupo Yilport.



"Deixamos claro que estamos dispostos a tomar medidas nas centenas de portos onde estamos presentes, para bloquear a ação danosa das empresas, nomeadamente do Grupo Yilport e da sua reconhecida postura antissindical que, tal como em exemplos anteriores, atinge agora a vida e a dignidade dos estivadores portugueses", lê-se num comunicado publicado na página oficial do IDC.