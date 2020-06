Contrato de venda do Novo Banco tem "condições muito desvantajosas para o Estado"

Mariana Mortágua, deputada do BE © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Bloco de Esquerda diz que o contrato de venda do Novo Banco vem confirmar que o negócio é ruinoso para o Estado português, mesmo sem ter tido acesso ao contrato na íntegra. O partido entregou um requerimento na Assembleia da República a pedir todos os documentos em falta e que são indispensáveis para a compreensão do contrato, mas daquilo que já leu, o BE consegue retirar a conclusão de que foi um contrato ruinoso.

"Este contrato confirma um negócio que foi feito em condições muito desvantajosas para o Estado, quer nos poderes que dá e nos mecanismos que não dá ao Estado para verificar a utilização da garantia. Há uma garantia que é dada sem poderes para depois controlar aquela carteira de ativos", explicou à TSF Mariana Mortágua.

Nestas declarações, a deputada do Bloco de Esquerda dá o exemplo de uma das cláusulas na qual o interesse público não está salvaguardado.

"Há um mecanismo que tem a ver com ativos por impostos diferidos, que é um privilégio que o Novo Banco tem. O Estado pode converter estes ativos por impostos diferidos, que são um mecanismo fiscal em propriedade, porque tem esse direito, e a verdade é que está escrito no contrato que, se o Estado converter esses ativos por impostos diferidos em capital, essa participação vai apenas diminuir a participação no fundo de resolução e não irá diminuir a participação do privado", acrescentou a deputada do Bloco de Esquerda.