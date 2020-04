Coronacrise esmaga preço do petróleo. Falta espaço para guardar barris © Haidar Mohammed Ali/AFP

A crise económica global fez a procura por petróleo cair para níveis impensáveis há dois meses e isso está a fazer cair, e muito, o preço do petróleo. Apesar de alguma recuperação no dia de ontem, a tendência nas últimas semanas tem sido de queda para níveis do início do século.

Tiago Cardoso, analista da corretora Infinox, sublinha que "os aviões não voam, os camiões de certas indústrias estão parados, os nossos carros também, mas a oferta aumentou, e o pior é que a oferta de certos produtores está a ser feita a preços muito mais baixos".

E com a conjugação destes fatores surge um problema: onde guardar os barris que continuam a ser produzidos?

A CNN relata que o problema da falta de espaço já levou alguns tipos de petróleo a negociarem em preços negativos.

Tiago Cardoso confirma o problema e revela que ontem mesmo houve negociações que mostraram este fenómeno, com "o WTI a cair e o Brent chegou a estar a subir por causa disso: porque o WTI é mais difícil e mais caro de guardar do que o Brent

(Há vários tipos de petróleo. O que serve de referência para o continente americano é o West Texas Intermediate (WTI), enquanto para a Europa é o Brent).

E isto poderá levar a preços negativos?

Tiago Cardoso explica que "já existiram precedentes, mas não no petróleo que usamos ou nos futuros negociados em bolsa. Mas o facto de estar a ser negociado fisicamente petróleo a preços muito mais baixos pode levar a que o preço dos futuros do crude (não do brent) possam continuar a cair".