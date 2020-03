Novo coronavírus faz "sexta-feira aterrorizante" nas bolsas

O coronavírus é o novo "cisne negro" dos mercados © David Dee Delgado/Getty Images/AFP

Por Hugo Neutel 06 Março, 2020 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi mais um dia negro nas bolsas mundiais, que continuam a reagir mal ao coronavírus.

Lisboa não escapou à regra: o PSI-20 caíu perto de 3,9% com todas as 18 cotadas a fecharem no vermelho. Desde o início do ano a queda no principal índice da bolsa portuguesa já é superior a 10%.

Na Europa as principais praças também fecharam em terreno negativo, com Paris a recuar cerca de 4 %, enquanto Londres, Madrid e Frankfurt a desvalorizarem entre 3 e 3,5%.

Nos Estados Unidos a tendência é semelhante: tanto o índice industrial Dow Jones como o tenoclógico Nasdaq negoceiam no vermelho.

João Queiroz, analista da corretora Go Bulling / Banco Carregosa afirma que foi uma sexta-feira "aterrorizante" para os investidores em ações.

O mercado está a revelar uma aversão ao riso "maior que o contágio do coronavírus", afirma. O PSI-20, explica, foi "menos dominado devido à "pouca dimensão e liquidez", e a ser "mais afectado pelas empresas exportadoras e de bens transacionáveis".

João Queiroz considera mesmo que o coronavírus é o novo "cisne negro" dos mercados. A expressão aplica-se a eventos imprevisíveis e de grande impacto nas bolsas.