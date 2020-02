Coronavírus "terá seguramente algum impacto" na economia portuguesa

Turismo em Portugal poderá registar uma quebra © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

João Duque, professor de Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão, considera que o surto do novo coronavírus (Covid-19) "terá seguramente algum impacto" na economia da zona euro, incluindo em Portugal.

A China é a segunda maior economia do mundo, pelo que o facto de estar em dificuldades há duas semanas "é sensível". Duas semanas representam 3% da atividade do ano, lembra o especialista em declarações à TSF.

João Duque dá o exemplo dos feriados em Portugal, que se "notam" na economia apesar de representarem apenas alguns dias de pausa na produtividade. "Um ano com mais pontes tem efeitos", compara.

É de esperar, portanto, que a economia portuguesa sinta algum impacto com a desaceleração da economia chinesa, especialmente na área do turismo. "Aí podemos sentir alguma coisa se esta crise se prolongar."

Além disso "a China é um grande produtor de produtos industriais que são a base de outros produtos de valor mais acrescentado", recorda João Duque.

Em causa estão as previsões económicas intercalares de inverno do executivo comunitário, divulgadas esta quinta-feira em Bruxelas, que apontam para um "crescimento constante e moderado" de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2021 na área do euro, mantendo inalteradas as anteriores projeções do outono do ano passado.

Um dos principais fatores externos desfavoráveis apontados por Bruxelas é o surto do novo coronavírus, que "gerou incertezas sobre as perspetivas de curto prazo da economia chinesa e sobre o grau de rutura nas fronteiras num momento em que a atividade de manufatura a nível global permanece em níveis cíclicos baixos".

No documento, a Comissão Europeia avisa que, "quanto mais tempo [o surto] dura, maior a probabilidade de existirem efeitos indiretos sobre o sentimento económico e as condições de financiamento global".