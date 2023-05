Corretores e agentes voltam ao formato presencial para debater futuro das pessoas no 9.º Congresso da APROSE

© Photo by Scott Graham on Unsplash

O 9.º Congresso da APROSE - Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros realiza-se a 19 e 20 de maio, no palco do Centro de Congressos do Estoril, e já com mais de 700 presenças confirmadas.

O evento marca o regresso ao formato presencial, interrompido com a pandemia e centra a reflexão, precisamente, no futuro das pessoas, tendo como temática central, a sustentabilidade e o papel da automação na vida dos profissionais do setor.

Nos três painéis previstos, não faltará o debate sobre o futuro da mediação e do mediador, as novas ofertas de produtos, os novos competidores e a automatização de processos versus a humanização.

As expectativas do setor quanto à supervisão poderão ser conferidas na sessão de abertura, para a qual foi convidada Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da ASF, mas ao lado da líder da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões estará David Pereira, presidente da APROSE, para o discurso de início dos trabalhos.

Perante um cenário global onde reina a incerteza e num momento em que a tecnologia vai ganhando espaço, trazida pela constante revolução digital, os desafios são transversais e o setor segurador não é exceção.

Poderá a robotização substituir mão de obra também na mediação seguradora? O aumento do custo de vida e alguns aumentos significativos de prémios de seguros tornará mais difícil a relação da mediação com os clientes?

A comunicação e explicação da nova realidade é cada vez mais desafiante e torna-se imperativo puxar os temas para cima da mesa, num congresso que vai começar com um jantar oficial, dia 19, e que tem encerramento previsto para as 16h40 de dia 20.

A APROSE foi fundada em 1976 e conta hoje com mais de 2 mil associados. Constituiu-se à luz da lei das associações para representar os agentes e corretores que exercem a mediação de seguros a título profissional e com cariz empresarial.

Tem apostado na formação alegando que pretende que seja na qualificação, que os mediadores possam realizar a sua atividade, acompanhando e apoiando o consumidor.

Depois da pandemia, pretende agora que estes dois dias sejam sinónimo de encontro entre a indústria e a comunidade de mediadores. É possível fazer a inscrição para o congresso através da página https://congressoaprose.pt/.