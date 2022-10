Corte no desconto do ISP. Prio anuncia apoio "extraordinário" e mantém preços até domingo

© Jorge Amaral/Global Imagens (arquivo)

Face à redução do desconto no ISP em 0,1 cêntimos por litro de gasóleo e 4,4 cêntimos por litro de gasolina, devido à descida do preço dos combustíveis, a Prio anunciou, esta terça-feira, "um desconto adicional e extraordinário de valor equivalente", mantendo o preço final da gasolina e do gasóleo sem alterações até ao próximo domingo.

"A medida surge como contributo adicional para responder às necessidades dos cidadãos e das empresas portuguesas, que mantêm as suas finanças e poupanças sob pressão face à escalada transversal de preços sentida este ano. Desta maneira, a Prio, enquanto empresa que encara as incertezas da conjuntura que o mundo enfrenta com grande responsabilidade, irá suportar o aumento decretado pelo Governo de 4,4 cts/L na gasolina (i.e. 5,4 cts/L já com IVA) e de 0,1 cêntimos no gasóleo até domingo", explica a empresa em comunicado a que a TSF teve acesso.

Este apoio surge como "um esforço" da Prio "para manter os seus preços competitivos" e "dar resposta às dificuldades sentidas pelas famílias e empresas face ao escalar dos preços".

"Na segunda-feira, a empresa voltará à sua política habitual de preços baixos", adianta ainda a Prio.

"A Prio sente a responsabilidade de manter o apoio às famílias e empresas portuguesas. A guerra ainda vai durar, a inflação infelizmente veio para ficar, e os preços dos combustíveis continuam muito altos. Queremos, com esta nossa medida pontual, reforçar que continuamos ao lado de todos os consumidores", refere André Lopes, membro da Comissão Executiva da Prio, na mesma nota.

Se quiser beneficiar deste apoio, terá apenas de se dirigir a um posto da Prio até domingo e abastecer.