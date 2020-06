Costa assegura "continuidade" da política orçamental com João Leão

O primeiro ministro, António Costa, também aproveitou para elogiar o ministro cessante © LUSA

Por Lusa 09 Junho, 2020 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que está assegurada a "continuidade" da política orçamental do Governo com a substituição de Mário Centeno por João Leão como ministro de Estado e das Finanças, numa conjuntura de crise económica e social.

Esta posição foi transmitida por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou o Orçamento Suplementar, ladeado pelo ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, e pelo seu sucessor nesta pasta, João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

"Neste momento tão desafiante para a estabilização da situação económica e social do país, para a preparação do programa de recuperação económica do país, é muito importante podermos contar com uma das pessoas que maiores garantias dão de continuidade da nossa política orçamental. Mas que é também, pelo trabalho enquanto académico, quer pela experiência que acumulou com mais de quatro anos de direção do gabinete de estudos do Ministério da Economia, um profundo conhecedor da economia portuguesa", disse.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro insistiu nesta ideia de "continuidade" na política orçamental no segundo Governo minoritário socialista.

"Quero assim assegurar às portuguesas e aos portugueses, com esta tranquila passagem de testemunho, a continuidade da nossa política, num momento em que a gravidade da crise económica e social exige mais do que nunca que o Ministério das Finanças continue em boas mãos, e assim continuará com o professor João Leão", declarou.

Depois de ter elogiado Mário Centeno, António Costa referiu-se ao novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, destacando a sua "disponibilidade" para aceitar o seu convite, com o "encargo de dar continuidade ao trabalho que também iniciado aquando da constituição do grupo que elaborou o cenário macroeconómico ainda no tempo [do PS] da oposição".

"Prosseguimos esse trabalho durante estes cinco anos em que tem sido o responsável pela política orçamental dos meus governos. E é com muito gosto que agora iremos prosseguir este trabalho com maior proximidade, de uma forma mais direta, sem a intermediação do Mário Centeno", salientou.

João Leão é doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of technology (MIT) e integrou a equipa económica de António Costa logo em 2015, tendo feito parte do grupo de economistas preparou o cenário macroeconómico que acompanhou o programa eleitoral do PS.

Secretário de Estado do Orçamento desde novembro de 2015, João Leão tem sido responsável pela política orçamental dos governos de António Costa.

Será João Leão que, no próximo dia 17, vai apresentar na Assembleia da República, a proposto do Governo de Orçamento Suplementar hoje aprovada em Conselho de Ministros.

Fonte do Executivo disse à agência Lusa que a substituição de Mário Centeno por João Leão "constitui um garante natural de continuidade dos resultados alcançados pela governação em matéria de finanças públicas".

De acordo com a mesma fonte, o ainda secretário de Estado do Orçamento possui "um sólido conhecimento da economia portuguesa, tendo liderado o Gabinete de Estudos do Ministério da Economia durante cinco anos, durante a vigência de distintos governos".

No plano político, João Leão é considerado próximo do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, de quem foi assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento entre 2009 e 2010, durante o segundo Governo socialista de José Sócrates.